الاحتجاجات في لبنان متواصلة وسط اغلاق طرق وإقفال المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات



جهينة نيوز



تواصلت المظاهرات في لبنان لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع اغلاق عدد من الطرق وإقفال المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات.

ولا تزال المظاهرات مستمرة في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس شمال لبنان حيث تم نصب الخيام في الساحة فيما أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها كما لا تزال أبواب المصارف والمدارس والجامعات مغلقة بالإضافة إلى قطع الطرق عند مداخل المدينة والاوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار وصولا إلى الحدود السورية في عدة نقاط في البداوي.

كما يستمر إقفال اوتوستراد ساحل المتن عند النقطة المركزية في جل الديب في الاتجاهين بالسيارات والخيم فيما أعلنت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات ما زالت مقطوعة ضمن نطاق عاليه في صوفر ورويسات صوفر وبحمدون وضهور العبادية ومستديرة عاليه وكذلك ضمن نطاق جونية شرق بيروت ونطاق زغرتا حلبا وعكا شمالا بالإضافة إلى طريق صيدا بيروت في محلة الجية واوتوستراد مفرق برجا الناعمة خلدة ومثلث خلدة.

ولا تزال طريق المصنع مجدل عنجر وبرالياس المرج وقب الياس ومكسة في ضهر البيدر مقطوعة بالسواتر الترابية وكذلك طريق تعلبايا وسعدنايل وزحلة.

من جهة أخرى يواصل المحتجون قطع الطريق الدولية التي تربط مرجعيون بالبقاع عبر الحاصباني ضهر الأحمر.

في مقابل ذلك أعاد الجيش اللبناني فتح كل الطرق في صيدا اليوم بعدما عمد محتجون إلى إغلاقها في تأكيد على استمرار تحركهم فيما بقي الاعتصام عند ساحة ايليا في صيدا متواصلا وبقيت الطريق مقفلة في المكان كما سير الجيش اللبناني دوريات في شوارع المدينة وسط إقفال شبه كامل للمحال التجارية.

وأعاد الجيش اللبناني أيضا فتح طرقات بعلبك و دوار دورس فيما تشهد المدينة حركة سير طبيعية.