قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأجيل البريكست

السبت, 26 تشرين الأول 2019 الساعة 13:37 | سياسة, عالمي

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأجيل البريكست

 

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيدغ اليوم السبت أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل البريكست بعد الموعد النهائي في 31 تشرين الأول بدون الاتفاق على المهلة الجديدة.

وقال رينكيفيدغ لوكالة "بي بي سي" البريطانية: "هناك اتفاق بالإجماع على أننا بحاجة إلى تمديد مناقشة بريكست، وهناك نقاش كبير حول ما هو أفضل موعد نهائي".

وأضاف رينكيفيدغ قائلا: "يتوقع أن يتخذ سفراء الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء وأنه لا يرى حاجة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية".

وصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.

 


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