هواوي الى عالم السيارات ذاتية القيادة!

جهينة نيوز

أعلن عملاق صناعة التكنولوجيا هواوي عن تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أنظمة السيارات الذاتية القيادة.

وعلى هامش مؤتمر بكين المخصص لتقنيات السيارات ذاتية القيادة الذي عقد مؤخرا قال مسؤولون في هواوي نقلا عن RT إن الإلكترونيات التي تعمل شركتهم على تطويرها ستعتمد على تقنيات 5G، لصنع رادارات متطورة ستركب على السيارات في المستقبل.

وستضم الإلكترونيات التي تطورها الشركة رادارات للموجات الكهروصوتية، ورادارات ليزرية، ورادارات للموجات الميليمترية، حيث ستمكن هذه التقنيات المهندسين من صنع أنظمة قيادة ذاتية من الدرجة الرابعة، قادرة على توجيه السيارة بشكل مستقل تماما وبدون الاستعانة بالعنصر البشري.

ويرى الخبراء أن الاعتماد على تقنيات 5G سيزيد من سرعة نقل البيانات في تقنيات سيارات المستقبل، وسيزيد من أمان أنظمة القيادة الذاتية فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي تعتبر رائدة في تطوير تقنيات 5G، وكانت من بين أولى الشركات العالمية التي طرحت هذه التقنية في هواتفها، وأعلنت في ايار الفائت أيضا أنها طورت أجهزة اتصالات للسيارات تعتمد على هذا النوع من الشبكات.