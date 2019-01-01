الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يغير البلد المستضيف لمباراة نهائي كأس الاتحاد

جهينة نيوز

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير البلد المستضيف لمباراة نهائي كأس الاتحاد المقرر إقامتها في الرابع من تشرين الثاني القادم.

وذكر مسؤول في نادي العهد اللبناني أن الاتحاد الآسيوي استقر على إقامة مباراة النهائي بين ناديي العهد اللبناني و"25 أبريل" الكوري الشمالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدلا من مدينة شنغهاي الصينية، حسبما نقل موقع أخبار الخليج.

وكانت المباراة مقررة أصلا في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، إلا أن الاتحاد القاري اضطر إلى نقلها أولاً إلى شنغهاي في الصين؛ نظرا إلى العقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية.

وكشف أمين سر نادي العهد محمد عاصي أن الاتحاد الآسيوي أرسل كتابا رسميا إلى النادي أبلغه فيه بنقل المباراة إلى العاصمة الماليزية.

وأضاف عاصي: "لقد تبلغنا بنقل المباراة إلى كوالالمبور وبدأنا إجراءات السفر إذ سنسافر فجر الأحد 27 تشرين الاول حيث سنقيم معسكرا سبعة أيام قبل المباراة".

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه: يرجى أخذ العلم بأنه بعد المزيد من البحث حول توافر الملاعب المحايدة، وارتكازا على اتفاقنا الأخير مع الاتحاد الماليزي لكرة القدم لتسهيل استضافة المباراة النهائية، يسر الاتحاد الآسيوي إعلامكم بالتعديلات التالية: تاريخ المباراة الاثنين 4 تشرين الثاني 2019 في ملعب كوالالمبور ستاديوم".