نائبان لبنانيان يستقيلان من أكبر تكتل نيابي تابع للرئيس عون

السبت, 26 تشرين الأول 2019 الساعة 12:02 | سياسة, عربي

نائبان لبنانيان يستقيلان من أكبر تكتل نيابي تابع للرئيس عون

 

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة بخروج النائبين اللبنانيين نعمة افرام وشامل روكز من تكتل "لبنان القوي" التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وذكرت قناة " mtv" اللبنانية أن النائبين باتا خارج تكتل "لبنان القوي".

وبهذا الصدد قال النائب اللبناني نعمت افرام للقناة: "أؤيد مطالب اللبنانيين وأشكرهم لأنهم أظهروا لنا أجمل صورة للبنان".

وتابع قائلا:"منذ فترة اتخذت مواقف متميّزة عن مواقف التكتل الذي أنتمي إليه ولا أوافق على طريقة معالجة الأزمة من خلال الورقة الإصلاحية، لذلك أطالب باستقالة الحكومة".

واعتبر افرام: "أنه يجب أن نستجيب لمطالب الشارع بسرعة وتشكيل حكومة بأسرع وقت لإعادة الثقة ليس فقط من قبل اللبنانيين إنما من الخارج أيضاً".

وأضاف قائلا: "علينا أن نعرف أين ذهبت الأموال وعلام صُرفت ونحن متأخرون جداً بسبب المشاكل السياسية".

من جهته قال شامل روكز للقناة: "لا أجتمع مع التكتل منذ الموازنة ومنذ المس بحقوق العسكريين".

 


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