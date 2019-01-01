10 محتجين عراقيين احرقوا مقر احد الاحزاب و احترقوا بالنيران

الجمعة, 25 تشرين الأول 2019 الساعة 23:50 | سياسة, عربي

10 محتجين عراقيين احرقوا مقر احد الاحزاب و احترقوا بالنيران

جهينة نيوز:

أفاد مصدر طبي عراقي اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، بانتشال 10 جثث متفحمة لمتظاهرين من داخل مبنى حزب منظمة بدر، بعد إحراقه في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر بحسب وكالة سبوتنك، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن "الجثث تعود لمتظاهرين أثناء مشاركتهم في إحراق مقر حزب بدر، في وسط الديوانية التي تشهد تظاهرات شعبية كبرى، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، منذ مساء أمس".

وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، بارتفاع حصيلة القتلى، والجرحى المتظاهرين، في العراق، إلى أكثر من 2000 بينهم 30 قتيل.


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