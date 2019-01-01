كبريات شركات النفط والغاز الروسية تتخلى عن الدولار

جهينة نيوز:

تخلت أكبر الشركات في قطاع النفط والغاز في روسيا عن تنفيذ صفقاتها بالدولار الأمريكي.

فعلى سبيل المثال، استبعدت شركتا "روس نفط" و"نوفاتيك" العملة الأمريكية بالكامل عن المدفوعات في عقود التصدير.

وقال رئيس شركة "نوفاتيك" لإنتاج الغاز ليونيد ميخلسون للصحفيين اليوم: "تعمل شركتنا على تحويل تعاملاتها إلى اليورو، وتستخدم هذه العملة في معظم عقود التصدير. هذا ليس قرارا مؤقتا، بل انتقال ممنهج بدأ عام 2014، عندما تعرضت شركة "نوفاتيك" لعقوبات قطاعية أمريكية".

وأضاف: "بعد العقوبات الأمريكية في يوليو 2014، تم منع الكيانات الاعتبارية والأفراد الأمريكيين من تقديم القروض لنا، ولذلك شرعنا في التخلي عن الدولار قبل "روس نفط".

وقبل ذلك أعلن رئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين، عن نقل كافة الحسابات المتبادلة لشركته من الدولار إلى اليورو.

وقال: "نحن لم نبدأ هذا العمل الآن، بل أنجزناه، ويتم بالفعل تنفيذ جميع عقود التصدير لدينا باليورو، إذ تتجاوز حصة الدولار في التجارة العالمية 60٪، وفي تجارة النفط والمنتجات النفطية 90٪ ولكن نحن نرى ضرورة التصدي ومقاومة هذا الاحتكار من جانب الدولار. لذلك، بعد عشر سنوات قد نرى صورة مختلفة تماما: مع تنامي دور الاقتصاد الصيني يمكن أن تنمو حصة اليوان من 2%-5% الآن إلى قيم أعلى وأكثر أهمية".

تاس