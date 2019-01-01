روحاني: الولايات المتحدة أشعلت الحروب والأزمات لفرض هيمنتها

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة قامت بإشعال الحروب المدمرة في العالم وخلقت الكثير من الأزمات ودعمت الإرهاب لفرض هيمنتها مشددا على أنه لا يمكن حل الأزمات إلا عبر الحوار واحترام إرادة الشعوب.

وأوضح روحاني في كلمة اليوم خلال القمة الـ 18 للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو أن الإجراءات الأميركية المعادية للدول المستقلة إرهاب اقتصادي بهدف الضغط عليها لتنفيذ أجندات واشنطن.

وقال روحاني: “إن تسلط الولايات المتحدة ماليا على الدول مكنها من استغلال الدولار للضغط وفرض العقوبات الظالمة عليها وفي هذا السياق يمكن لدول عدم الانحياز القيام بخطوات مهمة لإفشال هذا التأثير عبر السعي لإيجاد عملات مستقلة وعديدة وتنمية التعاون في المصارف”.

وشدد روحاني على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمات في المنطقة والعالم يكون عبر الحوار واحترام حقوق الشعوب في تحديد مصيرها وعدم التدخل في شؤون الآخرين ومكافحة الإرهاب