وحدات من الجيش تتحرك من القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي

جهينة نيوز:

وسع الجيش العربي السوري اليوم نطاق تحركه وتعزيز انتشاره في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة فحرك وحدات من مدينة القامشلي قرب الحدود التركية باتجاه الريف الشمالي الغربي للمدينة وذلك لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي من أي اعتداءات.

و تحركت عدة عربات عسكرية تقل جنوداً من الجيش بعد ظهر اليوم من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي في وقت بدأت فيه وحدات الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات من المدينة باتجاه الحدود مع تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 300 عسكري من الشرطة العسكرية الروسية و20 مركبة مدرعة وصلت إلى سورية في إطار مهامها للانتشار في منطقة الحدود مع تركيا والمساعدة على ضمان سلامة السكان وتسيير الدوريات.

وخلال الأيام الماضية انتشرت وحدات من الجيش العربي السوري وسط ترحيب الأهالي في عدد من القرى بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وثبتت نقاطها على محور الطريق الدولي الحسكة-حلب وذلك بعد انتشار وحدات أخرى في مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة في إطار مهامها للدفاع عن الوطن وأبنائه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.