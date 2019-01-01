نصر الله: الورقة الاصلاحية للتنفيذ وليست حبرا على ورق ولن نسمح بتسويف المطالب

جهينة نيوز:

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كل شيء يجري في البلد يجب ان يوظف لمصلحة لبنان وما جرى قد حقق ايجابيات كبيرة وللاسف هذه الايجابيات لم يتم ايضاحها للمتظاهرين ويجب ان يبنى عليها وان لا تضيع. وتابع ان “الحراك فرض على الحكومة ان تقرر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وتخفيض العجز الى حد كبير”.

واضاف السيد نصر الله في كلمة له الجمعة حول التطورات الداخلية في لبنان ان “الحراك فرض ميزانية بلا ضرائب ولا رسوم والقوى السياسية كانت تحلم بمثل ه ذه الميزانية”، ولفت الى انه “ورقة الاصلاحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة تمت تحت ضغط الحراك”، واوضح “هي دون الآمال ولكن هي خطوة اولى متقدمة جدا”، وتابع “البعض سخف هذه الورقة بشكل غريب مع انه لا توجد سابقة انه بجلسة حكومية واحدة يصدر مثل هذه الورقة مع تحديد مهل زمنية”، واسف ان “بعض الحراك يسخف انجازات الحراك نفسه، بل يجب ان يصوب على الانجازات كي يكمل الطريق”، وأكد ان “الورقة الاصلاحية ليست وعود وانما هي قرارات سيتم تنفي ذها ضمن مهل زمنية”.

وشدد السيد نصر الله على ان “حزب الله يعتبر ان الورقة الاصلاحية هي للتنفيذ وليست حبرا على ورق ولن نسمح مع غيرنا بتسويف ه ذه المطالب”، واضاف ان “الحراك دفع الحكومة لتنفي ذ ما سبق ان تم الوعد بها فيما يتعلق بمشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد وغيرها”، واشار الى ان “الحكومة مصممة بكل اطرافها للوفاء بالالتزاماتها”.

ونبه السيد نصر الله من ان “الفراغ سيؤدي الى الفوضى وعدم القدرة على دفع المعاشات”، وتابع “الفراغ والفوضى والتوتر قد يؤدي الى بداية فلتان او خلل امني”، واضاف “نحن منفتحون مع رئيس الجمهورية على اي نقاش دون الذهاب الى اي شكل من اشكال الفراغ”، وتابع “لا نقبل باسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة في ظل الظروف الحالية”.

وأكد السيد نصر الله “نحن نحمي البلد من الفوضى والانهيار وننظر الى البعيد وديننا واخلاقنا ان نحمي اهلنا في مختلف الظروف، في الحرب نقدم الدم والبيوت وايضا بالسياسة وبالموضوع الداخلي معنيين بحماية البلد ونحمل ضريبة السباب والاتهامات بحماية الفاسدين، نحن جاهزون لتقديم الدم وماء الوجه لحماية البلد واهلنا مما يراه البعض والبعض لا يراه”.

وقال السيد نصر الله “البعض يتحدث عن فراغ حصل قبل انتخاب الرئيس عون اننا فرضنا فراغا على البلد مدة سنتين ونصف ولكن اليوم الظروف الحالية تختلف والقياس هنا مع الفارق لان البلد وقتها كان يعمل وفقط لم يكن هناك رئيس في قصر ببعدا بينما كل المؤوسسات والبلد يعمل بشكل طبيعي”، ودعا “المتظاهرين لتشكيل قيادة او وفد للتحاور مع رئيس الجمهورية”، وتابع “على ان يتم التفاوض تحت الضغط عبر الاستمرار في التظاهر في الساحات”، واضاف ان “فخامة الرئيس فتح الباب للحوار والتفاوض على عناوين عديدة ولم يحدد نقاطا دون اخرى”.

واشار السيد نصر الله الى انه “في موضوع قطع الطرقات صحيح انها من وسائل الاحتجاج المدني وفي السابق قطعنا طرقات لتحقيق مطالب محقة”، وتابع “انا لا اناقش في المبدأ انما في الظروف القائمة في البلد حيث الوضع المعيشي الصعب في البلد، هناك من يقول انه اذا لا اعمل لا يمكنني ان اطعم عائلتي بينما البعض يستمر بقطع الطرق، بالاضافة الى بعض التجاوزات التي تحصل على في بعض المناطق او الطرقات”، ودعا “المحتجين الى المبادرة لفتح الطرقات ونقل الاحتجاجات الى الساحات والميادين”.

يتبع..