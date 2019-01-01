نصر الله: بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول إنني هددت المتظاهرين

نصر الله: الورقة الإصلاحية خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات

السيد نصر الله: بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول إنني هددت المتظاهرين

السيد نصر الله: قلت إن هذا الحراك الشعبي ليس خاضعاً لأي حزب أو سفارة

نصرالله : الحراك فرض على الحكومة ان تنجز ميزانية خالية من ضرائب ورسوم وعجز حوالي 0 بالمئة لاول مرة من عشرات السنين

نصرالله : من يعتبرون انفسهم يقودون الحراك الشعبي هم يسخّفون انجازات الحراك الشعبي

نصرالله : الورقة الاصلاحية للتنفيذ وليست وعودا ولن تكون حبرا على ورق ونحن وبقية الجادين لن نسمح بتسويف تطبيقها

نصرالله : دفع الحراك المسؤولين للبدء بتنفيذ ما وعدوا به والحكومة مصممة بكل اطرافها على بذل جهد كبير لتنفيذ قراراتها ضمن المهل المحددة