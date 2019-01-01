"ناسا" تنشر صورة إعصار هائل في طريقه إلى مصر وتخوفات من الفيضانات

الجمعة, 25 تشرين الأول 2019 الساعة 15:49 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صورة من وكالة "ناسا" تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر وفلسطين، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من الأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

وكان مجلس الوزراء المصري قد ناشد المواطنين البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.


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