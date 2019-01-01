غدا انطلاق فعاليات معرض سورية الدولي الثاني للإعلام والإعلان

جهينة نيوز:

تنطلق غدا فعاليات معرض سورية الدولي الثاني للإعلام والإعلان “ميديا إكسبو سيريا” بمشاركة أكثر من 70 وسيلة إعلامية وإعلانية محلية وعربية وأجنبية في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

ويختص المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بتجهيزات الإعلام والإعلان والتقنيات الإعلامية والطباعة الحديثة ومستلزماتها وبرمجيات الرسم والتصميم الثنائية وثلاثية الأبعاد .

المدير العام للمجموعة المنظمة خلف مشهداني أوضح في تصريح لـ سانا أن المعرض يسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه سورية في مجال التقنيات الحديثة بهذا المجال ويستقطب أبرز وأهم الشركات العاملة في تصنيع مستلزمات الدعاية والإعلان والتصوير والإنتاج الإعلاني ومعدات الصوت والإضاءة وخدمات ووسائل الربط وهندسة تطبيقات الإعلام والتسويق الرقمي.

وكشف مشهداني عن إطلاق تقنيات طباعية جديدة تتواجد لأول مرة في سورية ضمن أيام المعرض إضافة إلى وجود مشاركات جديدة لم تكن في دوراته الماضية.

وأوضح مشهداني أن احد أهداف المعرض اطلاع العاملين في المؤسسات الاعلامية وأصحاب القرار والتجار والصناعيين على التقنيات الجديدة في المجال الإعلامي والإعلاني للاستفادة منها في خططهم الاعلامية.

وكان أول معرض إعلامي إعلاني بعنوان “إعلان ميديا تكس” أقيم بدمشق في كانون الأول عام 2017 فيما انطلقت الدورة الأولى لمعرض سورية الدولي للإعلام والإعلان “ميديا إكسبو سيريا” في تشرين الأول العام الماضي.