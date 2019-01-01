الاتحاد الأوروبي يوافق من حيث المبدأ على تمديد "بريكست" دون تحديد موعد جديد

جهينة نيوز:

قالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ اليوم الجمعة على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعدا جديدا.

وقال مسؤول في الاتحاد نقلا عن رويترز إن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول السبعة والعشرين التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 تشرين الأول.

وأضاف ”العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. من المتوقع أن يجتمع (سفراء 27 بلدا‭‭(‬‬...‭‭ ‬‬يومي الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق“.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل يوم الجمعة ”سنواصل النقاش“.