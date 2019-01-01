منى زكي تثير ضجة والسبب شبهها بوفاء الكيلاني!

جهينة نيوز:

انتشرت صورة للفنانة المصرية منى زكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ضجة بين متابعيها، الذين أكدوا أنها أصبحت تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال جمهور الفنانة إن الصورة المتداولة التي تم التقطاها لها مع زوجها الفنان أحمد حلمي في أثناء تواجدهما بحفل ممر دبي، "تشير إلى أن منى زكي خضعت لعملية تجميل".

وأضاف البعض أن سر ظهورها بهذا الشكل لأنها خضعت إلى عملية تجميلة من خلال حقنها بالبوتكس.

​ودشن رواد التواصل الاجتماعى على موقع "تويتر" هاشتاغ يحمل اسم وفاء الكيلاني، مؤكدين أن منى زكى تحولت إلى نسخة من الإعلامية الكبيرة.

وكانت الفنانة منى زكي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في دبي.