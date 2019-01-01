معركة مليونية محتملة بين ليفربول واليوفي ومانشستر لضم محمد صلاح "المستقبل"!

جهينة نيوز

لم يكن أحد يسمع باسم إيرلينغ هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه تصدر عناوين الصحف بعدما سجل 6 أهداف في أول ظهور له بالبطولة.

وكشفت تقارير صحفية أن ​سباق إنجليزي – إيطالي سنشهده في فترة الانتقالات المقبلة لضم المهاجم الشاب بعد تألقه الكبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونال النروجي البالغ 19 عاما اهتمام عمالقة الأندية الأوروبية أبرزهم ​مانشستر يونايتد​ وليفربول الانجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي وذلك بعد تسجيله ستة أهداف حتى الآن في البطولة الأوروبية.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 6 أهداف، في أول 3 مباريات له في دوري الأبطال.

وسجل هالاند 3 أهداف (هاتريك) في مباراته الأولى أمام جينك، ثم سجل هدفا في شباك ليفربول، قبل أن يهز شباك نابولي مرتين.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن يورغن كلوب سيراقب اللاعب عن كثب، تمهيدا لضمه في الميركاتو المقبل.

وكان قد استلهم هالاند باحتفاله بهدفه الثاني أمام نابولي من نجم ليفربول المصري محمد صلاح طريقة احتفاله بوضعية اليوغا، عندما فاز فريق الفرعون على تشيلسي 2-0 في أنفيلد الموسم الماضي.

ويمتلك هالاند عقدا مع سالزبورغ حتى عام 2023، إلا أن تألقه المستمر قد يدفع النادي للموافقة على رحيله، حيث سيصعب الحفاظ عليه من أطماع كبار أوروبا.