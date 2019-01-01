9% من موظفى ألمانيا تعرضوا للتحرش

جهينة نيوز:

كشفت دراسة حديثة عن أن واحدا من بين كل 11 موظفا فى ألمانيا قد تعرض للتحرش الجنسى خلال عمله فى السنوات الثلاثة الماضية، حسب الاستطلاع الذى أجراه معهد علم الاجتماع التجريبى فى جامعة "إرلانجن-نورنبرج" الألمانية، بتكليف من المركز الاتحادى لمكافحة التميير.

وبحسب التقرير الذى نشره موقع "دويتشه فيلله" الألمانى، فإن نتائج الدراسة التى شملت1531 موظفا، وطرحها المركز الاتحادى لمكافحة التمييز فى برلين، اليوم الجمعة، تؤكد أن نحو 13% من النساء و5% من الرجال تعرضوا للتحرش الجنسى، سواءً بتعليقات أو نكات أو إشارات غير لائقة أو بالتلامس أو تصرفات أخرى.

وأشار الموقع الألمانى إلى أن أكثر من 50% ممن تعرضوا للتحرش، قالوا إن من قام بهذه الأفعال كان طرفا ثالثا فى منظومة العمل، مثل العملاء أو المرضى، يليهم الزملاء والمديرون.

وجاءت أغلب عمليات التحرش لفظية، إلا أن 30% ممن تعرضوا للتحرش أكدوا أنهم تعرضوا للمس أو الدفع رغما عنهم.

وبحسب الدراسة، مرت غالبية الفئة التى تعرضت للتحرش بهذه الممارسات على نحو متكرر، مشيرة إلى أن غالبية وقائع التحرش فى أماكن العمل تصدر عن رجال، وكان أكثرهم عاملين فى المهن الصحية والاجتماعية.

كما ذكر معدو الدراسة أن التحرش الجنسى من قبل العملاء أو المرضى يُنظر إليه فى هذين القطاعين على أنه ضمن مخاطر المهنة، أو يتم التقليل من شأنه أو تجاهله.