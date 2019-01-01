إسقاط الجنسية الفرنسية عن مغربي حاول الانضمام للإرهابيين في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها أسقطت الجنسية الفرنسية عن مواطن مغربي فرنسي بعد إدانته بمحاولته اللحاق بالإرهابيين في سوريا عام 2015.

وحسب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية، فإن الحكومة الفرنسية جردت فيصل آيت مسعود (23 عاما) المولود في 23 أغسطس قرب باريس من الجنسية الفرنسية، بعد أن أدين في مارس 2018 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات لمحاولته الوصول إلى سوريا بعد بضعة أيام من الاعتداءات على المجلة الأسبوعية "شارلي إيبدو".

وأدين مسعود مع ثلاثة فرنسيين آخرين، هم رجلان وامرأة بمحاولتهم الوصول إلى سوريا والتآمر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، بعد أيام من اعتداءات "شارلي إيبدو" في يناير 2015، وانتهت رحلتهم في 20 يناير إثر حادث سير في تركيا.

جدير بالذكر، أن نحو 1700 فرنسي سافروا للانضمام إلى صفوف الارهابيين في العراق وسوريا منذ 2014، وفق أرقام نشرتها الحكومة الفرنسية.

وبين عامي 1996 و2016، جردت فرنسا 13 شخصا من الجنسية بتهمة الإرهاب، بينهم 5 في عام 2015، حسب وزارة الداخلية.