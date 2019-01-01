الصين تنتظر من بريطانيا تأكيد جنسية جثث الشاحنة المنكوبة

جهينة نيوز:

أعربت الحكومة الصينية عن أملها، في أن تتمكن بريطانيا في أقرب وقت ممكن من تأكيد هويات 39 جثة عثر عليها داخل شاحنة مبردة بالقرب من لندن

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدثة باسمها هوا تشون ينغ، أن الشرطة البريطانية ليس بوسعها في الوقت الراهن تأكيد جنسية القتلى.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة البريطانية أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة بمنطقة إسيكس الصناعية قرب لندن الأربعاء، تعود لمواطنين صينيين.

وذكرت الشرطة أن بين الضحايا ثماني نساء، مضيفة أنها داهمت ثلاثة مواقع في إيرلندا الشمالية ضمن التحقيق في القضية.

وفي غضون ذلك، تواصل الشرطة استجواب سائق الشاحنة، وهو شاب عمره 25 عاما من إيرلندا الشمالية، وذلك بعد توقيفه بتهمة القتل.

ووصلت الشاحنة المنكوبة إلى بريطانيا صباح أمس من ميناء زيبروغ البلجيكي، قادمة من إيرلندا.

وفتحت النيابة البلجيكية أيضا تحقيقا للكشف عن الجهات المنخرطة في تحركات الشاحنة في الأراضي الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطاني.

وترجح تقارير إعلامية أن سبب وفاة القتلى، يعود إلى تفعيل نظام التبريد داخل حاوية الشاحنة المخصصة لنقل المواد الغذائية، ما أسفر عن انخفاض درجة الحرارة فيها حتى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وتعيد هذا المأساة إلى الأذهان كارثة أخرى حدثت عام 2000 عندما عثر على جثث 58 صينيا داخل حاوية مغلقة في مدينة دوفر، تبين أنهم لقوا مصرعهم اختناقا.