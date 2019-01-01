ترامب يصف صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بالزائفتين ويلغي الاشتراك بهما

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض وقف تجديد اشتراكه في صحفيتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" إذ يبدو أنهما لا تروقان للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "لم نجدد اشتراكنا بالصحيفتين. هذا صحيح. سيوفر ذلك الكثير على دافعي الضرائب".

واوضح ترامب الإثنين لشبكة "فوكس نيوز" التي يشاهدها يوميًا ويعتمد على تغطيتها التي تعد مؤيدة له بمعظمها، إنه لا يريد الحصول على الصحفيتين واصفًا إياهما بـ"الزائفتين".

بدورها، قالت غريشام لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن البيت الأبيض يخطط للطلب من جميع الوكالات الفدرالية إلغاء اشتراكاتها في الصحيفتين.