مفاجأة .. قيادي في حركة الجهاد الاسلامي يبارك تقسيم سوريا و التغير الديموغرافي

خاص جهينة نيوز - بقلم كفاح نصر

كتب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي مقال مستهجن تحت عنوان "قراءة في عملية نبع السلام" يبارك في التغير الديموغرافي الذي يمهد لتقسيم سورية عبر قراءة تعبر أما عن الجهل السياسي او عن التواطؤ مع الناتو وهو ما اوجب التوقف عند بعض النقاط في هذا المقال و بشكل خاص فقرة تعتبر بمثابة فضيحة معيبة لمواطن عربي و فلسطيني .

أولاً عن الوجود الامريكي:-

يزعم الدكتور محمد الهندي في فقرة بعنوان البيئة الاستراتيجية التي مهدت لما اسماه نبع السلام الذي تسبب بتهجير اكثر من 150 الف مسلم سوري من بيوتهم ان الامريكي مهتم بجنوب شرق اسيا و يقوم بالإنسحاب من الشرق الأوسط و بحسب وصف الدكتور الهندي وتقوم الدولة الروسية ذات المطامع بملأ الفراغ الى جانب تركيا و (اسرائيل) في اشارة منه الى كيان الاحتلال الاسرائيلي و ايران, و من هذا الوصف يبدو الدكتور الهندي بأنه اما لا يسمع اخبار أو جاهل بإمور المنطقة فعن أي انسحاب امريكي يتحدث و الامريكي الذي كان متواجد فقط في البحرين و الكويت و الاماراتو قطر و تركيا (انجريليك و قرب الحدود الايرانية لحماية كيان العدو الاسرائيلي من صواريخ ايران) اصبح يتواجد في جنوب تركيا و الاردن قاعدة الازرق و العراق و السعودية حيث يقوم حالياً بحشد قوات و يحاول تأسيس تحالف بحري ضد ايران فضلاً عن انه يحتل التنف السورية بالقوة و يحتل آبار النفط السورية و حشد ايضاً قوات في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

هذا و يتحدث القيادي في الجهاد الاسلامي عن ان ايران و كيان الاحتلال الاسرائيلي و تركيا و روسيا يقومون بملأ الفراغ الامريكي, و هذا اولاً مجاف للواقع من جهة و نكران للدور الايراني في دعم الحركة التي ينتمي اليها الدكتور الهندي و عليه نذكر الدكتور الهندي بما يلي:

- عن النفوذ الايراني ما كان ليكون لولا الحروب الامريكية و الاسرائيلية و ايران اكتسبت نفوذها من خلال دعم الشعوب في التصدي للاعتداءات الامريكية و الاسرائيلية و لم تملأ أي فراغ بل من دعمتهم ايران هم من افشلوا المشاريع الامريكية و لا وجود ايراني في مناطقهم ( فتحرير جنوب لبنان ليس ملأ فراغ, و تحرير غزة ليس ملأ فراغ, و طرد القوات الامريكية من العراق ليس ملأ فراغ فجميعهم عبارة عن اعادة الحقوق لاصحابها) فإفشال عدوان أكان امريكي او اسرائيلي ليس ملأ فراغ يا دكتور محمد الهندي الا اذا كنت تعبتر نفسك ايراني.

- عن النفوذ الروسي في سورية روسيا موجودة منذ الثمانينات في سورية و لكن تزايد نفوذها جاء نتيجة حرب اكثر من 100 دولة و 500 تنظيم ارهابي على سورية و ساعدت السوريين على دحر الارهاب و التصدي للاعتداءات الامريكية و الاسرائيلية و التركية و للتذكير روسيا قدمت لسورية ثلاث منظومة اس-300 و 100 صاروخ دفاع جوي و قدمت شهداء و لم تسمح بسقوط سورية , فلولا المحاولات الامريكية و التركية و الخليجية لاستهداف سورية لما كان هناك دور روسي الذي أصبح موجود ليس بفعل الانسحاب الامريكي بل بفعل الهزيمة الامريكية اثر سحق حلفائها من الوهابيين و الاخوانيين و المدعومين من الصهاينة و حركة حماس مع كل اسف و من تركيا و بامكانك مراجعة خطابات اردوغان.

- و اما عن ما اسماه الدكتور الهندي النفوذ (الاسرائيلي) فهو المستهجن و خصوصاً أن هذا النفوذ موجود فقط و بالتحديد في مناطق انتشار الامريكي و الاخواني و الوهابي و ليس العكس كما يزعم الدكتور الهندي, و بعبارة اخرى قطع نسل النفوذ الاسرائيلي من القنيطرة السورية و درعا بعد تحريرهما من حلفاء أردوغان و بعض معداته (للعدو الاسرائيلي) نستعملها القوات السورية الآن للقضاء على الارهابيين المدعومين من اردوغان في ادلب حيث لايزال هناك وجود للنفوذ الاسرائيلي (ومدرسة اسرائيلية) برعاية سيدكم رجب طيب اردوغان, و النفوذ الاسرائيلي لا يتزايد في ما اسماه الهندي تراجع الامريكي بل هو مرتبط ارتباط عضوي بالنفوذ الامريكي و دليل ذلك انه يتوسع مع توسع القوات الامريكية في الخليج بالتزامن مع انحساره في سورية اثر سحق الجماعات الارهابية التي كانت سبب نفوذه, فضلاً عن ان القوات السورية اعادت بناء دفاعاتها الجوية بشكل جزئي بمساعدة روسيا بعد ان دمرها حلفاء اردوغان و حماس و اصبحت تضع حداً للنفوذ الاسرائيلي في الاجواء السورية و بالتالي المنطقة التي يتحدث عنها الدكتور الهندي تشهد انحسار النفوذ الاسرائيلي.

- اما عن النفوذ التركي فعن اي نفوذ يتحدث الدكتور الهندي, فهل رعاية الارهابيين في ادلب و احتلال اجزاء من سورية تسميه نفوذ ام انه احتلال, و هل احتلال تل ابيض و رأس العين نفوذ أم إحتلال..؟

اليوم بالتحديد و بالتزامن مع نشر مقال الدكتور محمد الهندي قال ترامب " الوقت قد حان ربما للأكراد كي يتوجهوا للمنطقة التي توجد بها حقول النفط" و هو ما يكشف نية ترامب احتلال حقول النفط السورية و اعلن رسمياً ذلك و يريد تهجير الاكراد الى هذه المنطقة و كما قال ترامب يريد ان يبني لهم مناطق جديدة و كلبه المطيع رجب طيب اردوغان قام بمهمة تهجير الاكراد من عفرين و شمال سورية بكل وفاء, فهل قيام اردوغان بالمهمات الامريكية القذرة يمكنه وصفه بالنفوذ التركي ام انه نفوذ امريكي بجيش تركي..؟

- عن الحرب بين اردوغان و حزب العمال

يقول الدكتور الهندي في مقاله " لقد سيطرت وحدات حماية الشعب السورية بقيادة أكراد سوريا مدعومين بقوات الـ PKK والسلاح الأمريكي الحديث المتدفق على ربع مساحة سوريا على طول الحدود التركية، وهي المنطقة الأغنى بالموارد" و طبعا هذا الكلام يكرره الاتراك و لكن هل تسائل الدكتور محمد الهندي من اين تدفق السلاح الامريكي الى تلك المنظمات اليس عبر تركيا و عبر ميناء جيهان التركي و اين يذهب البترول السوري المسروق اكان سابقاً من قبل داعش و حالياً من قبل تنظيم قسد العميل للاحتلال التركي اليس عبر الاراضي التركية..؟

و الامر الآخر هو ان الدكتور الهندي في مقاله يبدو انه جاهل في مناطق توزيع الثروات السورية حيث ان الحدود السورية التركية ليست الاغنى في سورية بل شرق سورية الذي لايزال تحت الاحتلال الامريكي و عملائه من ميليشيا قسد ولايزال البترول السوري الى الان تحت الاحتلال الامريكي و يتم سرقته و نقله لآوروبا و كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر الاراضي التركية.

و هل يدرك الدكتور محمد الهندي ان تنظيم حزب العمال الكردستاني هو حزب تركي و ليس سوري و ان كان في سورية متعاطفين مع هذا الحزب تعاطف قومي, و هل يدرك ان الحرب بين حزب العمال و تركيا هي حرب تركيا تركيا بين دولة تتبع للناتو و حزب كان سابقاً مدعوم من الاتحاد السوفيتي و تبرير نقل هذه الحرب من الاراضي التركية الى سورية ليس منطقي من قبل قيادي في الجهاد الاسلامي و خصوصا ان سوريا صنفت هذا الحزب حزب ارهابي و وقعت مع تركيا اتفاق اضنة لتكتفي شرها و شر الناتو, و اما عن ظهور الاحزب الكردية شملا و شمال شرق سورية وجب تذكير الدكتور الهندي ان داعش دخل مدينة عين عرب من تركيا و بعدها بقليل دخلت البيشمركة العراقية و معها المدافع من تركيا بحجة تحرير تل ابيض في لعبة تبادل الادوار بين دول الناتو على حساب دماء السوريين, و اذا كان الدكتور الهندي جاهل بتاريخ تأسيس داعش و التنظيمات الكردية ليراجع اخبار الاعلام التركي حين دخلت اول قافلة بيشمركة عبر الاراضي التركي لتؤسس على سيطرة هذه التنظيمات على اجزاء من سورية.

التعديل الديموغرافي:-

الكثير من النقاط تجاهلت الرد عليها و ذلك بسبب الفقرة الاخيرة من مقال الدكتور محمد الهندي و التي يمكن وصفها بالمعيبة و بالعار على شخص يدعي انه عربي و فلسطيني حيث يقول الدكتور الهندي في مقاله حرفياً و بإمكان اي شخص الاطلاع على هذا المقال و التأكد مما ورد فيه حيث يقول :

" اتخذت تركيا قرار افشال مخطط الكيان الكردي شمال سوريا بالقوة العسكرية، فضلا عن هذا الهدف المركزي فإن نجاح تركيا يفتح الباب لتحقيق أهداف أخرى في مقدمتها العودة الطوعية لأكثر من مليون لاجئ سوري إلى المنطقة، بما يضمن تعديل الاختلال الديمغرافي وإقامة حزام ديمغرافي حليف ومساند على الحدود ويخفف من عبئ اربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا أصبحوا يشكلون ماده لتشكيك المعارضة التركية بسياسة الرئيس اردوغان، وساعد المعارضة على انتزاع الفوز بانتخابات أهم بلدية في تركيا (بلدية إسطنبول).".

أولاً- و هنا يزعم الدكتور الهندي ان تركيا قررت افشال الكيان الكردي في اللحظة التي قامت فيها تركيا بدفع هذا الكيان للحياة حيث ان ما قام به اردوغان هو عبارة عن تهجير اكراد عفرين من حلب و اكراد شمال سورية لدفعهم للتوجه الى الشرق السوري حيث البترول لاقامة كيان كردي و اليوم تحديداً قال ترامب " الوقت قد حان ربما للأكراد كي يتوجهوا للمنطقة التي توجد بها حقول النفط" فما فعلته تركيا هو الدفع نحو قيام كيان كردي لكي يقوم ترامب بسرقة النفط و ليس القضاء على حلم الكيان الكردي و في دراسة سابقة لمركز رند الامريكي قال ان التوزع الديموغرافي شمال سورية يمنع التقسيم لان حروب تطهير عرقي ستحدث و من هنا نشأت خطة ترحيل الاكراد الى شرق سورية و هذا هو الدور البطولي الذي قام به اردوغان و هو تنفيذ الاجندة الامريكية في سورية.

ثانياً- يزعم القيادي في الجهاد الاسلامي وجود اربع ملايين لاجيء سوري في تركيا و قبله اردوغان يزعم بوجود اربع ملايين سوري في ادلب و على هذه الحسابات اذا قيست نسبة و تناسب اصبح عدد سكان سورية اكثر من مئة مليون و هذا الكلام كذب و خصوصاً أن اللاجئين الموجودين في تركيا تحتل بيوتهم العصابات الصينية و الاوزبكية و غيرها في ادلب و بيتهم في ادلب, و الامر الثاني على السوري ان يعود الى بيته و ارضه اذا كان مهجر و ليس الى مكان آخر والمفارقة ان الهندي يبارك ما اسماه تعديل الاختلال الديموغرافي اي انه مع تهجير الاكراد المسلمين السوريين من بيوتهم شمال سورية الى الشرق حيث الكيان الكردي المنتظر و احلال مكانهم عرب سوريين هجرتهم جبهة النصرة من ادلب الى تركيا لتعديل الاختلال الديموغرافي اي ان الدكتور الهندي موافق على مشروع تقسيم سورية و تغير ديموغرافية سورية و تبريره فقط لكي لا يخسر اردوغان بلدية اسطنبول, فهل يوافق الدكتور الهندي على تغير ديموغرافي في فلسطين, و هل تبريره لجرائم الناتو (امريكا و تركيا شمال سورية) هي مقدمة لتبرير جرائم اسرائيل بحق فلسطين عبر التغير الديموغرافي للقدس..؟ و الضفة..؟

و للمفارقة و بعد كل هذا العداء لسورية و تبرير تقسيمها و تغيرها الديموغرافي يختم الدكتور الهندي :" ومن المهم الإشارة هنا الى موقف حركة الجهاد الإسلامي الذي تضمنته الوثيقة السياسية للحركة، والذي ينص على "ضرورة النأي بالنفس عن أي تحالفات أو خلافات داخلية او إقليمية،" فالمنطقة تتشكل على أتون التصارعات وتنافسات ساخنة.", فإذا كان كل هذا المقال الذي يسوغ و يبرر العدوان التركي على سورية و المساهمة بتقسيمها ليس تدخل في الصراعات فماذا يكون..؟

بدورنا و لاننا نرى ان الامريكي و الاسرائيلي هم اعدائنا و لاننا نرى اردوغان ليس اكثر من عميل امريكي صغير نتأمل ان يكون مقال الدكتور الهندي مبني على الجهل السياسي و ليس المؤامرة كحال حركة حماس و نذكره بأن ترامب و أردوغان أضعف من بوش و أردوغان و الهزيمة مصيرهم و سورية ستحرر شبرا شبر و ندعوهم بأن لا يراهنوا على الناتو و دوله و على رأسهم نظام رجب طيب اردوغان الذي من بلاده و من دول الخليج انطلقت الحروب الامريكية في العراق و افغانستان و سوريا و غيرها و تسببت حتى الآن بمقتل اكثر من خمس ملايين مسلم بحسب احصاءات الغرب, و نتمنى منه و عوضاً عن التغزل بأردوغان و القلق على بلدية اسطنبول ان يدعوه لقطع العلاقات الحميمية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي (و للحديث تتمة).