بغداد: قوى الأمن تفرق متظاهرين بخراطيم المياه وقنابل مسيلة للدموع

جهينة نيوز

استخدمت القوات الأمنية العراقية ليل الخميس- الجمعة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية.

وسمع دوي إطلاقات يرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث استؤنفت مساء الخميس موجة احتجاجات كانت بدأت مطلع تشرين الأول الجاري، وقبل ساعات من تظاهرات مرتقبة.

وبدأ المحتجون التجمع الخميس في الساحات في ما رجح مراقبون خروج مظاهرة "مليونية" الجمعة لن تفلح إجراءات الحكومة المتأخرة في إيقافها.

وتزامنا مع بد المظاهرات المسائية، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا يقضي بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.