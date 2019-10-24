أبراج الجمعة 25 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٥/ ١٠: شاعري ورومنسي والهام روحي شخصية حساسة، ذاكرة قوية، قدرة في معرفة أفكار الاخرين، طابع انطوائي، يعشق العزلة وااتوحد، يقدر الناحية الفنية والادبية، تتخذ قرارات نهائية، تتقاسم اوقات سعيدة، صعوبة بالسيطرة تنحل في الايام القادمة حظ مالي وعاطفي، مواجهات كانت محتملة تجد لها حلا، سفر بعيد واتصالات

الحمل: الوقت قصير قبل الظهر ربما تفشل باجاز اعمالك ضمن مهلة محددة لذلك بكر ولا تتكاسل وراعي وضعك، لا تغامر بسلامتك، بانتقال القمر للميزان تكون الفترة مشحونة بمعاكسات ربما تسمع خبر سلبي، منافسة، عالج امورك بهدوء حتى لو تعرضت لاساءة.

الثور: حتى ياعات الظهر انت بقدرة عالية على استيعاب ومهارة وحورات ونقاشات وتقرب من احباءك او هواية تعجبك، من الظهر والطالع تكون امام مسؤوليات متنوعة، نظم وقتك جيدا حتى لا يتآمروا عليك، انتبه لوضعك الصحي، حركة كبيرة وانتشار واسع

الجوزاء: اتق الشر وتجنب المواجهة والانفعال وبانتقال القمر للميزان تنحسر الغيوموتتحسن اجواؤك، تفرح لانفراج او زوال هم، تهتم لممارسة هواية وتتمتع بحضور جذاب يناسبك لعمل ضمن مجموعة، زيارة طبيب او تغيير ديكورات

السرطان: فترة جيدة تستطيع عمل لقاء مهم، تبحث بامور حساسة وتقدم ابحاث مهمة وامتحان للطلاب، من بعد الظهر لا تتفرد برايك، انتبه للاهل والاحبة، لا تعمل مشاكل قد تقلق بشان مسالة منزلية او تحسن وضعك الشخصي، تقوم بشراء اشياء لمنزلك،

الاسد: تميز وانفتاح ذهني وسرعة خاطر خاصة بعد الظهر، تقوم باتصالات وزيارات عديدة، تناقش موضوع مهم مع احد الاخوة وتقوم بزيارة عالية وتبرع بطرح المواضيع الدقيقة، استغل يومين بفترة ايجابية، اكتشافات مهمة

العذراء: معنوياتك قوية وخاصة ان القمر ببرجك لبعد الظهر لتبدا بتنفيذ مشروع او خطة جديدة، توظف اموالك تريث ريثما تنقشع سماءك وراعي ظروفك لتتفادي اي مشكلة طارئة، للبعض مناشة قرض او حصول على هدية

الميزان: مصلحتك اشاعة السلام وخاصة صار توتر ومتاعب، التاخير من نصيبك قبل الظهر وبانتقال القمر لبرجك بعد الظهر تفرح لخبر او تسوية، تتحمس للتجديد وادخال التعديلات على نمط حياتك، انت بحاجة لبدء صفحة جديدة وتتوصل اخيرا لتنفيذ الاحلام مساء

العقرب: يومان جيدان كانا قبل الظهر لوقوف صديق لجانبك، تدعمهم بالمساعدة وتكون مع الاصدقاء قبل الظهر بدعوات ولقاءات، بانتقال القمر للميزان تتضامن مع الاحبة لان الفترة محبطة وتذهب جهودك سدى، توقع على عقد مساء

القوس: بامكانك التفوق وتحقيق نجومية وشهرة وتهتم باحد الوالدين، تقلق تجاه مسؤولية معقدة بعد الظهر بانتقال القمر للميزان، تفرح بتعاطف احدهم معك، شجع تحالفاتك وصداقاتك، الفترة القادمة جيدة لحياة اجتماعية ولقاءات

الجدي: تسافر او تروج لعلم او فكرة او مشروع، تحقق امنية عزيزة على قلبك، بعد الظهر بامكانك ان تتفوق وقد تقلق قليلا، هدى من روعك ولا تعصب، الظروف مناسبة لتخضع لامتحان، تكون تحت الاضواء، نزلة اسواق او زيارة طبيب، عزز موقعك وسمعتك الطيبة

الدلو: نظم امورك لتستطيع معالجة مسائل ادارية وقانونية صحية وفواتير ومستحقات، تميل الحظوظ لجانبك وتروج لفكرتك، مساء تقنع الاخرين أكثر، فترة ايجابية واتصالات ولقاءات ومقابلات، استقبال وتوديع زوار، مساء جيد لك

الحوت: يومان للشراكة، لا تخالف ، تمالك أعصابك قبل الظهر، بانتقال القمر للميزان كان قطيعة وفشل باليومين الماضيين، تغير اتجاهك وتتفاجأ بتعديلات اعمالك، استقرار ميزانيتك، تحصل على مال مشترك وتعويض او دفع فواتير