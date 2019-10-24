بتوجيه من الرئيس الأسد.. افتتاح مشروع الخزانات التجميعية لإرواء بلدة الكفر ومحيطها بالسويداء

جهينة نيوز:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تم اليوم افتتاح مشروع الخزانات التجميعية المائية لبلدة الكفر في محافظة السويداء بطاقة تخزينية تبلغ 130 ألف متر مكعب لتأمين المياه للبلدة والقرى المحيطة.

وقال وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح إن المشروع يضم ثلاث سدات مائية حجمها التخزيني الإجمالي نحو 130 ألف متر مكعب ويسهم بتأمين المياه لأغراض الشرب والري وتحقيق الاستقرار للأهالي.

كما اطلع الوزير عرنوس على مشروع إرواء ضاحية سليم السكنية التي تضم 5000 وحدة سكنية بكلفة نحو 950 مليون ليرة حيث أشار محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي إلى أن المشروع يتضمن تجهيز ست آبار جوفية مع خزانين ويوفر المياه لـ 22 الف ساكن.

مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس وائل شقير بين أن نسبة تنفيذ أحد الخزانين تجاوزت 35 بالمئة إضافة للانتهاء من حفر وإكساء إحدى الآبار.

كما شملت الجولة محطة تصفية المياه على سد حبران التي تضخ يوميا 2400 متر مكعب من مياه الشرب لبلدتي الكفر وحبران ومشروع الخط الرديف للصرف الصحي بين بلدتي سهوة البلاطة ورساس الذي تمت المباشرة به قبل أشهر بكلفة إجمالية قدرها 398 مليون ليرة وبطول نحو 4 كم وبلغت نسبة تنفيذه لغاية تاريخه 55 بالمئة.

ويسهم المشروع في رفع مخاطر التلوث عن سد سهوة البلاطة ورفع الضغط عن شبكة الصرف في بلدة رساس وتأمين ربط الخط مع موقع محطة المعالجة التي يجري تنفيذها.

وخلال اجتماع مع المعنيين لمناقشة الواقع المائي بالمحافظة أشار وزير الموارد المائية إلى أن الوزارة تعد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع إرواء ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي والانتهاء من تنفيذ جميع الآبار المتبقية البالغ عددها 21 بئرا مع نهاية عام 2021.

ودعت مداخلات الحضور إلى تنفيذ خطوط جديدة للصرف الصحي بمدينة السويداء ومحطة معالجة في صلخد وتأهيل الطريق الواصل إلى تجمع مياه آبار خازمة الذي يغطي المنطقة الجنوبية بالمحافظة.