"نيوزويك" تكشف ان واشنطن بصدد ارسال دبابات الى حقول النفط السورية المحتلة

جهينة نيوز:

قالت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، إن الولايات المتحدة، تنوي إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط السورية التي ينهبها الاحتلال الامريكي.

ووفقا للمصدر، فإن الجيش الأمريكي قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أمريكي (يتألف اللواء من ثلاث كتائب، ويضم عادة 90 دبابة). وهذا يعني أن، الأمريكيين، سيرسلون إلى هناك، 15 دبابة من طراز أبرامز، مع العناصر اللازمة لخدمتها وتشغيلها.

وأضاف المصدر، أن عناصر ميليشيا قسد العميلة، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجموعة صغيرة من الجيش الأمريكي، ستبقى في المناطق النفطية السورية المحتلة و هو ما يكشف نيته في الاستمرار بسرقة النفط السوري.