ترامب ينوي الاستمرار بسرقة النفط السوري و اجراء تغير ديموغرافي شرق سوريا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة مع قائد ميليشيا قسد العميلة مظلوم عبدي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان ربما للأكراد كي يتوجهوا للمنطقة التي توجد بها حقول النفط و هو ما يكشف نيته اجراء تغير ديموغرافي في سورية.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه استمتع بحديثه مع الجنرال مظلوم، مؤكدا أن الأخير "ثمن ما قامت به الولايات المتحدة".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "لن تسمح أبدا لتنظيم داعش في حالة تشكله مجددا أن يستولي على حقول النفط تلك" متجاهلاً ان شركات بلاده هي من كان يشتري النفط الخام من تنظيم داعش الارهابي .

وأوضح ترامب أن حقول النفط التي يتحدث عنها كانت في قبضة تنظيم "داعش" إلى غاية "سيطرة الولايات المتحدة عليها بمساعدة الأكراد".