إيقاف برلماني أوروبي عن العمل 5 أيام لتنديده بالعدوان التركي على سوريا

جهينة نيوز:

قرر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وقف عضو "حزب الرابطة" الإيطالي، أنجيلو تشوكا، لمدة خمسة أيام عن أنشطة البرلمان، بالعدوان العسكري التركي على سوريا.

وكان تشوكا نهض من مقعده وألقى علبة شوكولاتة تركية على الأرض، هاتفا "لا لتركيا هذه!"، أثناء نقاش برلماني في جلسة بمدينة ستراسبورغ.

وقال تشوكا إنه سيطعن في قرار رئيس البرلمان، مضيفا "يدهشني بشكل خاص كيف يشعر الرئيس ساسولي بالإهانة ويجد أنه من غير اللائق إلقاء علبة شوكولاتة تلقيناها من ممثلي الحكومة التركية، بينما لا يظهر السخط نفسه تجاه المدنيين والأطفال الذين ماتوا ويموتون هذه الأيام بأيد تركية".

وأكد عضو الرابطة أنه لن يكون أبدا "مجرد ألعوبة تسيطر عليه الإملاءات الأوروبية أو الرئيس ساسولي"، كما "لن أكون مجرد قطعة أثاث في قاعة البرلمان، ولن أتراجع أبدا عن التعبير عن المعارضة تجاه مواقف غير لائقة كتلك التي كنت أتحدث عنها".