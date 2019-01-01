وزير الدفاع الأمريكي يدعو الناتو إلى تزويد السعودية بمنظومات دفاع جوية إضافية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن واشنطن ستدعو الشركاء في حلف الناتو لتقديم منظومات دفاع جوية إضافية للسعودية لحمايتها من التهديدات والاستفزازات.

وقال الوزير: "لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث قابلت العسكريين الأمريكيين، الذين يساعدون المملكة في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية. وسوف أحث بعض الشركاء في الحلف على التفكير في تزويد المملكة العربية السعودية بمنظومات إضافية للدفاع الجوي لمنع النزاع في المنطقة".

و كانت منظومات الدفاع الجوي الامريكية في السعودية قد فشلت في حماية السعودية من ضربات الجيش اليمني و آخرها الهجوم على منشأة ارامكو الاستراتيجية.