جهينة نيوز

اكدت وزارة الدفاع الروسية أنه يتم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، في ضوء التحديات الجديدة.

وفي بيان الوزارة الذي نقلته سبوتنيك "سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا في غضون أسبوع".

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بعد إبرام اتفاقيات مع تركيا في سوتشي، بأنه في الوقت الحالي سيكون لدى الشرطة العسكرية الروسية قوات كافية للقيام بدوريات في المنطقة المحددة في سوريا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى معدات إضافية في المستقبل.

وأضافت وزارة الدفاع أنه، "لا يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، كل شيء متوقف".