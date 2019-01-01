حقيقة تسريب أحمد عز لمقطع اعتداء شقيقة زينة عليه

جهينة نيوز

أثار تسريب مقطع اعتداء شقيقة الفنانة زينة على الفنان أحمد عز في الساحل الشمالي حالة من الجدل بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توقع مرتادو هذه المواقع أن عز يقف وراء هذا التسريب لكشف حقيقة ادعاءات شقيقة زينة عن اعتدائه عليها بالأيدي، وهو ما ثبت عدم صحته في المقطع المتداول.

وفجر مصدر مقرب من عز، لمواقع صحفية مفاجأة بإعلانه أن الأخير لا يعلم شيئاً عن هذا المقطع، وأنه فوجئ بتداوله على نطاق واسع، أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن الفنان ترك الواقعة برمتها للقضاء المصري للبت فيها، بخاصة أنه مشغول بإجراء بروفات يومية لمسرحية "علاء الدين"، المقرر عرضها ضمن موسم الرياض الترفيهي في الشهر المقبل.

وكانت شقيقة زينة قد تهجمت على أحمد عز في الساحل الشمالي، وحرر كل منهما محضراً ضد الآخر، وما زالت الواقعة منظورة أمام النيابة والقضاء المصري.