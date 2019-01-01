منتخبنا الوطني لكرة القدم يتقدم مرتبتين في تصنيف الفيفا

جهينة نيوز

تقدم منتخب سورية لكرة القدم مرتبتين على لائحة التصنيف الدولي التي أصدرها الفيفا اليوم ليرتقي الى المركز الثالث والثمانين عالميا والعاشر اسيويا.

واصبح رصيد منتخبنا 1292 نقطة بعد نيله اثنتي عشرة نقطة تصنيفية جديدة من جراء فوزه على منتخبي جزر المالديف وغوام في التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

واحتل منتخبنا المركز العاشر اسيويا في التصنيف الجديد خلف منتخبات كل من ايران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين والعراق.

يشار الى أن أفضل تصنيف وصل اليه منتخبنا كان المركز/74/ في نهاية العام 2018 علما أن مركزنا تراوح ما بين 83 و87 منذ بداية العام الحالي.