للمرة الثانية في غضون أسبوع.. إيقاف صهاريج تتلاعب بجودة مادة البنزين

جهينة نيوز

في ضوء الإجراءات الرقابية المشددة للحفاظ على جودة ونوعية مادة البنزين الموزعة في السوق المحلية , وبنتيجة سحب عينات من الصهاريج الناقلة لمادة البنزين إلى المحافظات وفحصها بتاريخ 8/10/2019 , تبين وجود مخالفات غش وتلاعب بنوعية مادة البنزين المحملة في عدد من الصهاريج ؛ قرر وزير النفط والثروة المعدنية إيقاف الصهاريج الخمسة المخالفة المذكورة في الجدول المرفق عن العمل في شركة محروقات وإيقاف صرف كافة استحقاقاتها المالية وحرمانها من دخول المستودعات البترولية حتى إشعارٍ آخر

يذكر أن الوزارة سبق لها وأن أوقفت التعامل مع تسعة عشر صهريج كانت تتلاعب أيضا بجودة المادة منذ ما يقارب الاسبوع