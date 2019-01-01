الصين تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للاندية في 2021

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للاندية عام 2021.

ونقلت رويترز عن رئيس الاتحاد جيانى انفانتينو قوله خلال مؤتمر صحفي.. هذا قرار تاريخى لكرة القدم لان مجلس الفيفا قرر اليوم بالاجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم

للاندية مبينا ان الاتحاد سيوسع المشاركة فى البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021.

وكان انفانتينو اوضح في نيسان الماضي أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في اسيا رغم المعارضة الاوروبية.

وتنطلق النسخة قبل الاخيرة من نظام البطولة الحالي في قطر في ال11 من كانون الاول المقبل بمشاركة سبعة أندية على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام.

وتستضيف قطر النسختين المقبلتين بالنظام القديم في اختبار لاستضافتها كأس العالم في 2022.