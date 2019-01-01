ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني رقما قياسيا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فريقه ضد سلافيا براغ التشيكي.

وسجل الساحر الأرجنتيني الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 3، ليمنح التقدم لبرشلونة، في ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية، مساء امس الأربعاء.

وبحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 15 موسما على التوالي في المسابقة القارية.

كما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إلى أن ميسي عادل إنجاز ثنائي ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتسجيل في شباك 33 فريقا مختلفا بدوري أبطال أوروبا.