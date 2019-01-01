اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" لبحث العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا

جهينة نيوز

يبحث وزراء دفاع الناتو في بروكسل اليوم الخميس وغدا الجمعة، الوضع في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى حماية الاتصالات في وقت السلم ووقت الحروب، ورفع الإنفاق الدفاعي واستعداد القوات.

وسيتم التركيز على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، التي أدت إلى توتر الوضع بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق في التاسع من تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية تحمل اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

يذكر أنه سبق وقام الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، بعد المفاوضات التي دامت ست ساعات بتوقيع مذكرة تفاهم تضم 10 بنود، وعلى وجه الخصوص تنص هذه المذكرة على أنه اعتبارا من الساعة 12:00 من يوم 23 تشرين اول، سيتم إدخال الوحدات الفرعية للشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية إلى الجزء السوري من منطقة الحدود السورية التركية، الذي يقع خارج المنطقة التي تجري فيها عملية "نبع السلام" التركية.

وبموجب هذا الاتفاق بدأت الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة بمحافظة حلب السورية بتسيير دورياتها شمال شرق مدينة منبج السورية، التي أصبحت في تشرين اول تحت سيطرة دمشق.