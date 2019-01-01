الأمم المتحدة تنشئ "فريق رفيع المستوى" لمساعدة النازحين

جهينة نيوز

أعلنت الأمم المتحدة مساء امس الأربعاء عن إنشاء "فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي، لإيجاد حلول لحالات المشردين وتخفيف التأثير على ملايين الأشخاص المتضررين"، ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها في بداية العام القادم.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أعلن اليوم إنشاء فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي".

وأشار حق إلى أن الفريق سيعمل على زيادة الاهتمام والدعم العالميين بالمشردين، ووضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية".

واختتم حق أن: "الأمين العام سيعلن قريبا عن أعضاء الفريق المتوقع أن يبدأ عمله أوائل عام 2020، وأن يقدم توصياته الي الأمين العام خلال عام من اجتماعه الأول".