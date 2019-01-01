احجاجات لبنان متواصلة وكلمة للرئيس عون ظهر اليوم

الخميس, 24 تشرين الأول 2019 الساعة 09:52 | سياسة, عربي

احجاجات لبنان متواصلة وكلمة للرئيس عون ظهر اليوم

 

جهينة نيوز

أعلنت وسائل إعلام لبنانية يوم أمس الأربعاء أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيتوجه بكلمة إلى اللبنانيين وذلك بعد مرور أيام على الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في لبنان.

وذكرت وكالة "لبنان 24" اللبنانية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه كلمة الى اللبنانيين اليوم الخميس عند الثانية عشرة ظهراً.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان، لليوم السابع على التوالي، لإسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية احتواء الاحتجاجات.

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والأسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.

وعمد الجيش اللبناني إلى فتح بعض الطرق بالقوة، صباحاً، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، في حين رفض المعتصمون فتح الطرق ودعوا السلطة السياسية إلى عدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين.


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