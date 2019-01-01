مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار تأشيرة دخول لقائد ميليشيا "قسد" المنحلة

الخميس, 24 تشرين الأول 2019 الساعة 09:49 | سياسة, عالمي

مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار تأشيرة دخول لقائد ميليشيا

 

جهينة نيوز

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية بإصدار تأشيرة بسرعة بالغة لدخول قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المنحلة حتى يتسنى له زيارة واشنطن لبحث آخر التطورات.

وكتب الأعضاء لينزي غراهام ومارشا بلاكبيرن وكريس فان هولين وجين شاهين وريتشارد بلومنتال لوزير الخارجية مايك بومبيو يوم امس الأربعاء يطالبونه بإصدار تأشيرة للقائد العسكري مظلوم كوباني.

وجاءت المطالبة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في سوريا أصبح دائما وأنه قرر رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك.

كما رفض ترامب الانتقادات الموجهة إليه والتي اعتبرت أن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا سمح بتعرض الأكراد، حلفاء واشنطن، لهجوم تركي.

RT


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