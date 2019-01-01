اللغة الإنكليزية شرط للتقدم إلى الماجستيرات الأكاديمية.. مفاضلة الدراسات العليا في الجامعات خلال أسبوع

جهينة نيوز

كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري عن التحضير لإعلان مفاضلة القبول في الماجستير في جميع التخصصات بما فيها الأكاديمية والتأهيل والتخصص بجميع الكليات خلال أسبوع، ضمن معايير وشروط محددة بموجب القرارات الناظمة للقبول في المفاضلة لتشمل مختلف الطلاب بحسب المعدلات ووثيقة لغة إنكليزية إضافة إلى امتحانات معيارية لبعض الاختصاصات، مبيناً أن وثيقة تقديم امتحان اللغة الإنكليزية شرط أساسي للتقدم إلى الماجستيرات الأكاديمية.

وبين خوري أنه من المتوقع أن يتم قبول أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في مختلف الماجستيرات، باستثناء الطبيات وعدد من الاختصاصات التي تصدر بموجب مفاضلة عن وزارة التعليم العالي، علما أنه تم العام الماضي قبول مثل هذه الأعداد للماجستيرات على اختلافها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن جديد المفاضلة هذا العام هو تخصيص 70 بالمئة من المقاعد المحددة لدرجة الماجستير إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي بطلاب جامعة دمشق (الجامعة الأم) وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، مضيفاً إن ما تبقى من مقاعد (30 بالمئة) يخصص للمتقدمين من الجامعات الأخرى للتفاضل فيما بينهم إضافة إلى أن هذه النسبة تخصص لطلاب التعليم المفتوح والافتراضية والجامعات الخاصة والمعاهد.. إلخ، أي لبقية أنماط التعليم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعطي الأولوية في المقاعد لخريجي الجامعات الأم ضمن التعليم العام بموجب إجراءات ناظمة ومعايير محددة تصدر خلال أيام، وذلك مقارنة مع العام الماضي الذي كانت فيه النسب والمقاعد توزع على مختلف الطلاب سواء الجامعة الأم أم بقية جامعات القطر المسموح لهم بالتقدم إلى المفاضلة.

وأوضح خوري اتخاذ إجراءات لتلافي أي ازدحامات قد تحدث، مع تحديد مراكز خاصة لخريجي الجامعة الأم، ومراكز لبقية الجامعات وأنماط التعليم المختلفة المذكورة، بما ينعكس على عدم حدوث اختناقات طلابية، مع متابعة يومية لواقع التقديم والأعداد وأي خلل ليصار إلى تأمين مختلف المستلزمات والكادر الكافي لاستقبال طلبات الطلاب المتقدمين وتبسيط الإجراءات.

وتقوم الجامعة بعد انتهاء التسجيل بفرز الطلاب حسب معدلاتهم والشروط الواجب توافرها لقبولهم، علما أن عدد برامج الماجستيرات الأكاديمية في الجامعة يصل إلى نحو 300 برنامج، كما يوجد أكثر من 50 برنامج تأهيل وتخصص، ناهيك عن دبلوم التأهيل التربوي ومختلف الدبلومات.

ويتم التفاضل على دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة الجامعية في دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص التي لا تخضع لامتحان معياري للقبول، كما يتم التفاضل بين المتقدمين للقبول في دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص التي تخضع إلى امتحان معياري أو إلى مقابلة شفهية حسب نظام البرنامج المعتمد في اللوائح الداخلية الخاصة بكل برنامج، وفق معدل الإجازة والامتحان المعياري أو المقابلة الشفهية، أما الناجحون في الامتحان المعياري في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية فيتم التفاضل بينهم حسب تسلسل درجاتهم في امتحانات القبول.

في السياق أقر مجلس التعليم العالي أن تعلن الجامعات الحكومية عن مفاضلة القبول في درجة الماجستير في جميع التخصصات للعام الدراسي 2019-2020 وذلك في موعد أقصاه حتى نهاية الشهر الجاري عدا الكليات المشمولة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 293 للعام 2013 وتعديلاته.

وبموجب القرار حدد موعد تقديم الطلبات في جامعة دمشق بـ3 الشهر القادم ولغاية 14 من الشهر نفسه، على أن تصدر النتائج 21 الشهر، وفي حلب حدد موعد تقديم الطلبات 17 الشهر القادم ولغاية 26 من الشهر نفسه، وتصدر النتائج في موعد أقصاه 1 كانون الأول، وفي جامعة تشرين تقدم الطلبات 24 الشهر القادم ولغاية 3 كانون الأول على أن تصدر النتائج خلال 8 كانون الأول.

وحدد موعد تقديم الطلبات في جامعة البعث بـ1 كانون الأول ولغاية 10 من الشهر نفسه وتصدر النتائج خلال 15 من الشهر ذاته.

أما في جامعة طرطوس فتقدم الطلبات في 8 كانون الأول ولغاية 17 من الشهر نفسه، وتصدر النتائج 22 من الشهر ذاته كحد أقصى، وفي جامعتي حماة والفرات حدد موعد تقديم الطلبات 15 كانون الأول ولغاية 24 من الشهر، على أن تصدر النتائج في 29 من الشهر نفسه.