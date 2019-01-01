واشنطن: وجدنا أدلة على جرائم حرب لتركيا في سوريا

جهينة نيوز:

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الجماعات الارهابية في سوريا يوم الأربعاء إن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وقال جيمس جيفري الذي بلاده دمرت مدينة الرقة و ارتكبت عشرات جرائم الحرب في سورية خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي ”لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي“ من تركيا لكن هناك تقارير عن ”وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب“.

وأضاف جيفري، حسب الوكالة، أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية. كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.