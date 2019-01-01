أبراج الخميس 24 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٤/ ١٠: شخص لعوب لكن جدي، مشرق وذو حس دعابة في لحظة، كئيب وجاف في لحظة اخرى، يبدو اصغر من عمره الحقيقي، يملك عقلا فضوليا، كاتب موهوب ويجيد كتابة ما يحس به الناس بدقة، قادر على الضحك، مشاكل على صعيد الهلاقات، يحب التنويع ، بانتظار البعض نهاية قصة حب تنتهي بالزواج، وأيقونة نجاح ووسام تخرج للبعض، مشاركة وفوز

الأسد: أنت اليوم مرتاح ومستعد لتقوم بعملية تحضير وتوسيع آفاق أو تقوم بعملية شراء أو تريد الحصول على مكسب مالي، انتبه على كل التفاصيل واترك الأمور تتفاعل بهدوء ، ستحصل على مساعدة من محيطك قد تكون وعود أو هدايا أو مبلغ من دين سابق، حدسك القوي سيساعدك على تخطي مصاعب إذا اعترضتك يوم سهل لتحقيق أمالك

العذراء: تنفست الصعداء بوقوف الاصدقاء لجانبك، تنطلق وتدخل مرحلة جديدة في حياتك، تهتم بمظهرك وتطل على امل جديد، تحمي استقرارك العاطفي، راحة البال شيء جميل والطرف الاخر ينجذب لك القمر ببرجك

الميزان: لديك ملل ووساوس لا تضغط على الأحداث اترك الأمور على طبيعتها حتى تمرر أي إحراج او إرباك، يومك بطيء وخالي من طاقة الجأ للراحة قدر إمكان حتى تتمكن بعدها من استعادة نشاطك وتحل مشاكلك، انتبه من الحسد، صجر وتعامل مع غرباء

العقرب: شعبيتك تتصاعد انت شخص عاطفي وتجد حفاوة تناقش وتتحدث، الجميع يحاول التقرب منك، لان الاصدقاء لجانبك تجد حلا لمشاكلك، يوم جيد لتسمع أمر يرضيك، وتلتقي مع الاصدقاء تشعر بحرية التحرك والقرارات والدعوات، احتمال تتعرف على شخص مميز

القوس: احتمال تعرضك لمشاكل في عملك نتيجة إهمالك لأمور مهمة، وينعكس هذا الإهمال على مركزك المهني أو الاجتماعي، كون حكيم ومستعد لضغوطات قليلة، تحالف مع الاقوياء ولا تتحمس للناس الجدد الي راح يدخلوا لحياتك هالشيء أفضل لنفسيتك، خلي عملك جيد شغل كثير مع غرباء تسوق منسجم مع وسطك المهني والعاطفي

الجدي: أنت اليوم تتهيأ للقاءات رومنسية اجتماعية، اليوم بقربك من هدفك أي محاولة قد تفيدك، محاولاتك الفاشلة تجد لها حلا عن طريق معاملات وبيع وشراء، لا تدع الأحداث من حولك تأثر فيك، اليوم جيد للثقافات المختلفة.

الدلو: تقوم بخطوات فردية مفيدة لك وتحل بعض احداثك البسيطة، الاساليب السريعة لا تفيد لا تنجرف وراء الافكار السلبية، نهارك يحمل لك أجندة خفية، لا تحاول تذكر الماضي حتى لا تدخل في المجهول

الحوت: مدعو للعمل واستقرار الجو، يجب أن تغض الطرف عن اخطاء الحبيب او الشريك ولا تنتقد واجل المواجهة او الغها حتى لا تنغص حياتك، ابتسم للحياة حتى تبتسم لك، لا تحمل السلم بالعرض حاول ان تبني الجسور بينك وبين من تحب واكسب التأييدأ اخبار عاجلة واخبار من الماضي

الحمل:تجد نفسك اليوم بعمل متراكم ومضغوط، لاتضيع وقتك بالعمل السطحي، خليك منتج، لا ترتكب أخطاء حتى لا تدفع الثمن، اليوم الجو مشحون ومسؤولية كبيرة قد تحملها الخطأ ممنوع لا تتذمر واطلب المساعدة، خفف من تنقلاتك وزياراتك واعتمد الصمت، وانتبه على صحتك وغذائك لا تميل للكسل

الثور : تأثيرات الطاقة الإيجابية كانت جيدة عليك مع ذلك يطلب منك الفلك أن تكون متكتم وصابر،وتنسى الاسى وتخصص جزء من وقتك لهواية مفضلة عندك، وتعمل اتصالاتك وتنتشر وتكون منتبه لأي غفلة وتلتقي مع الأحبة حتى تنهي مشاكل اليوم، وتلتفت لاشياء جديدة مرح ولعب وعلاقات حب وأطفال ومصالحات وتفاهم

الجوزاء: أجواء مغيمة عليك مسألة عائلية يوم مهم متطلب عندك عهد لا تنقضه، يوم يحمل لك طمئنينة مع العائلة اعتمد على أحد يساعدك، تفاءل وابتعد عن التشاؤوم لديك عقد وعلاقات مع أشخاص مقربين، قد تكون لديك بعض الاتهامات اسمع للآراء فقط حتى لاتكون بالمواجهة ، انتبه للاعطال والتصليحات

السرطان:اليوم سريع بأحداثه تغيرات بالخطط والأمور مهنية، اليوم أفكارك جيدة اتصالاتك الحظ بجانبك حتى تقوم برحلة أو سفر قصير وتكتشف أشياء مخفية، بإمكانك أن تقوم بزيارات استقبال جيران أخوة، تعطي رأيك، تخفي بعض التوترات حاول أن تقوم بمصالحات ولا تخاصم لا نهارك للسرعة والحركة