العثور على شاحنة جديدة في مدينة كنت البريطانية على متنها 9 أشخاص

جهينة نيوز:

أوقف رجال الشرطة في بريطانيا شاحنة كانت تقل 9 مهاجرين في مقطورتها بمدينة كنت، بعد ساعات فقط من اكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأشخاص الـ 9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20.

وقال ناطق باسم شرطة مدينة كنت إن "الأشخاص التسعة يجري فحصهم الآن كإجراء احترازي من قبل خدمات إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، قبل تحويلهم إلى مكتب الهجرة".

وذكرت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أنها عثرت على جثث 39 شخصا، بينهم 38 بالغا ومراهق، في حاوية تابعة لشاحنة بمنطقة إسكس قرب لندن، وبينت لاحقا أنها قدمت من مدينة زيبورغ البلجيكية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 25 عاما من إيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكاب جريمة القتل هذه، وسط ظروف غامضة تحيط بالقضية التي وصفتها سلطات بريطانيا بالمأساوية.