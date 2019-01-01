مواطن لبناني و بإسلوب غير مسبوق يعلن مطالبه الغائبة عن المظاهرات من الدولة اللبنانية

جهينة نيوز:

قال الصياد اللبناني الذي اسقط طائرة معادية لكيان العدو الاسرائيلي قرب الحدود مه فلسطين المحتلة انه من خلال اسقاط هذه الطائرة المعادية اراد ان يشارك المتظاهرين في لبنان بمطلبه و هو اوقفوا استباحة طائرات العدو لاجوائنا.

و كتب الاعلامي اللبناني علي شعيب مراسل قناة المنار على صفحته على تويتر: قال لي الصياد اللبناني الذي اسقط الطائرة "الإسرائيلية" فوق كفركلا عند الحدود انني من خلال هذا العمل أردت أن أشارك المتظاهرين بمطلب من الدولة .. أوقفوا استباحة طائرات العدو لأجوائنا.

و كان مواطنا لبنانياً أطلق النار من بندقية صيد باتجاه مسيَّرة اسرائيلية من نوع (mavic pro ). ونجح المواطن في إسقاط المسيَّرة خلال تحليقها فوق الجدار الاسمنتي بينما كانت تقوم بتصوير المنازل السكنية القريبة من الجدار عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.