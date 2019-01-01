أحمد السعدني يهنئ والده صلاح السعدني بعيد ميلاده

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019 الساعة 21:48 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أحمد السعدني يهنئ والده صلاح السعدني بعيد ميلاده

جهينة نيوز:

نشر الفنان احمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صوره لوالده النجم الكبير صلاح السعدني يهنئه بذكري عيد ميلادة اليوم معلقا علي الصوره قائلا:

"ربنا يخليك لينا و يديك الصحة والعافية كل سنه و أنت طيب يا عمده "

وعلق متابعو الفنان على الصورة وقدموا له ولوالده التهنئة وتمنوا له لـ صلاح السعدني العمر المديد

و يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة


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