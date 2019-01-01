احاديث عن تأجيل ذا فويس كيدز ومشاركة سورية إبداعية فيه

جهينة نيوز:

تدور أحاديث إعلامية حول تأجيل عرض الحلقات الأولى من برنامج ذا فويس كيدز، وذلك حتى انتهاء عرض نسخة الكبار التي تُعرض حالياً، دون معرفة الأسباب وراء ذلك لم تمضِ حيث تم الانتهاء منذ أيام قليلة من تصوير الحلقات الأولى (الاختبارات وبس) لبرنامج فويس كيدز

وحسب المعلومات فإن إدارة إنتاج البرنامج مشغولة بالنسختين الخاصّة بالأطفال وبالمتقدّمين بالعمرولن يكون هناك أيّ تأخير بعد انتهاء نسخة الكبار وأن البرنامج بنسخه الثلاث يجب أن ينتهي قبيل حلول شهر رمضان، وهذا يعني لبداية شهر أيار من السنة المقبلة.

اللافت في نسخة الأطفال هذه المرة، أن هناك مجموعة من الأطفال السوريين الذين سيبدعون غناءً، وأكّدت المعلومات أن المدرّبين نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي استطاعوا أن يؤلفوا مجموعة كاملة من أصوات جيدة جداً هذا الموسم وستشكل مفاجأة بالنسبة لمتابعي البرنامج