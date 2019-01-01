عبد المهدي: لم نمنح الأذن للقوات الأمريكية المنسحبة من سورية بالبقاء في العراق

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019 الساعة 21:29 | سياسة, عربي

عبد المهدي: لم نمنح الأذن للقوات الأمريكية المنسحبة من سورية بالبقاء في العراق

جهينة نيوز:

أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن بلاده لم تمنح الإذن لقوات الاحتلال الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية خلافاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام.

وأوضح بيان من مكتب المهدي نشر على موقعه الالكتروني أن أي وجود لقوات أجنبية في العراق يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وأن ينتهي هذا الوجود حال طلب الحكومة العراقية ذلك.

وجاء في البيان “أصدرنا بياناً رسمياً بذلك ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن”.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد في تصريحات سابقة أن هناك إجماعاً عراقياً على رفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق.


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