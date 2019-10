بنك البركة سورية والغرفة الفتية الدولية طرطوس مع 20 جمعية أهلية نظفوا ما يقارب 10 طن من النفايات

جهينة نيوز:

لأن بلدنا هو بيتنا الأكبر والعناية بنظافته هي العناية بمستقبل صحتنا وصحة أطفالنا..

بنك البركة سورية شارك في حملة Let`s Do it التي نظمتها الغرفة الفتية الدولية طرطوس، والتي تضمنت 15 حملة تنظيف لحدائق وشوارع بالتنسيق مع محافظة طرطوس ومديرية البيئة وتعاون مع 20 جمعية أهلية. كما تضمنت الحملات جلسات توعية عن مخاطر تجمع النفايات وتفادي استخدام البلاستيك والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتم توزيع أكياس قماشية على المشاركين بهدف التقليل من استخدام أكياس البلاستيك.

واختتمت الحملة بيوم التنظيف العالمي، حيث شارك 734 متطوع بجمع ما يقارب 10 طن من النفايات... في يوم واحد.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: " ليس هناك أفضل من التعاون وضم الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بيئتنا وإحداث تغيير على الأرض أملاً في أن يحدث تغييراً في مستقبل أطفالنا لتدارك المخاطر الجسيمة التي تشكّلها النفايات على الحياة في كوكب الأرض".

وصرح الأستاذ ياسر معروف الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية في طرطوس: " على مدى سنوات عملت الغرفة الفتية الدولية طرطوس على تفعيل دور الشباب وأثرهم الإيجابي ضمن مجتمعاتهم وتعتبر مشكلة النظافة من أهم مشاكل مجتمعنا مما جعلها أحد أولويات الغرفة فتجسد ذلك عن طريق مشروع clean up for peace ضمن حملة let’s do it العالمية والتي حصلت على جائزة أفضل حملة ضمن المؤتمر الوطني للغرفة الفتية الدولية سورية“.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية في طرطوس تأسست سنة 2016، وتضم حالياً نحو 100 عضو، وقد قامت بالعديد من المشاريع الهامة مثل banker maker معرض الجامعات ودهب أيلول والعديد من النشاطات والمشاريع التنموية.

يشار إلى أن بنك البركة سورية حصد جائزتي مؤسسة CPI Financial العالمية كأفضل مصرف إسلامي في سورية وأفضل مؤسسة مالية ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية في سورية لعام 2017 و2018 على التولي.