جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحفي في وكالة "روسيا سيغودنيا" أن موسكو تطالب الولايات المتحدة بوقف احتلال التنف في سوريا.

وقال فيرشينين: "هناك الجيش الأمريكي موجود بشكل غير قانوني. في دائرة قطرها 55 كيلومترا. هذه أرض سورية أيضا، وموجودين فيها بشكل غير قانوني ويغلقون الطريق الذي يربط العراق وسوريا. نحن نعتبر وجودهم غير قانوني ونطالب بوقف هذا الاحتلال".

و في وقت سابق أكد ترامب أنه بعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من شمال شرق سوريا، سيبقى فقط عدد قليل من القوات في جنوب البلاد, و أفيد أن حوالي 150 من جنود الاحتلال الامريكي سيبقون في التنف عند تقاطع حدود سوريا والأردن والعراق بشكل غير شرعي