تواصل الاعتصام الاحتجاجي أمام مصرف لبنان و تظاهرات في عدة مناطق

جهينة نيوز:

تتواصل الاعتصامات الشعبية أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجا على السياسات المالية لحاكم مصرف لبنان. ويعتبر المتظاهرون أمام مصرف لبنان ان سياسة حاكم المصرف مسؤولة عن افقار اللبنانيين. وطالب المتظاهرون باستقالة رياض سلامة. الاعتصام والتظاهر امام المصرف المركزي مستمر منذ ايام وقد تزامن ايضا مع اعتصامات امام فروع المصرف في المدن الرئيسية.

و في ذات السياق يتواصل الحراك الشعبي في العديد من المناطق عبراعتصامات وقطع العديد من الطرق الرئيسية في ظل تعطيل الدراسة وتوقف المصارف والكثير من المؤسسات الخاصة.

وكان المتظاهرون توافدوا الى وسط بيروت ونفذوا تجمعات في مناطق عدة في الشمال والجنوب، للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام واستردادِ الاموالِ المنهوبة وإقفالِ مزاريبِ الهدرِ ومكافحةِ المفسدين.

وتوافد المتحجون الى ساحة دوار ايليا في مدينة صيدا الجنوبية، حيث الاعتصام المركزي المفتوح وتوافد المتظاهرون من مختلف قرى وبلدات صيدا وجوارها حاملين الاعلام اللبنانية.

كما نفذ وقفة احتجاجية في زحلة امام السراي بالبقاع اللبناني، في ظل حضور كثيف لعناصر الاجهزة الامنية.

كما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “المحتجين طلبوا مهلة لاخلاء مسلكي الاوتوستراد في البترون لحين صدور بيان اجتماع بكركي”.

وتابعت الوكالة “كان الجيش قد بدأ مفاوضاته مع المحتجين لفتح الاوتوستراد، وفور انتشار خبر بدء المفاوضات عاد المحتجون للتوافد بأعداد كبيرة الى نقطة التحرك وأنشدوا النشيد الوطني رافعين أيديهم في العالي وهتفوا تأييدا للجيش”.

وكالات