الحرس الثوري: أدنى تحرك للعدو سيلقى أعنف رد

جهينة نيوز:

اكد مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف بان ادنى تحرك للعدو سيلقى اعنف رد من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال ملتقى لاحياء ذكرى الشهداء في مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، اعتبر العميد رمضان شريف، التقارير الواردة في ذروة الحظر عن النجاحات الحاصلة في مجال الصناعات بانها تبعث على الامل رغم مؤامرات الاعداء خاصة بعد ياسهم في المجال الدفاعي والامني وتركيزهم الضغوط على اقتصاد ومعيشة المواطنين ولم يتمكنوا من الوصول الى اهدافهم.

ونوه الى ان مليارات الدولارات التي وظفتها اميركا واوروبا من اجل دعم تنظيم داعش الارهابي قد ذهبت هدرا بانتصار المقاومة المستهلمة من نهج شهدائنا ودفاعنا المقدس (1980-1988) واضاف، ان الدفاع المقدس هو المصدر لتيار المقاومة والهزائم المتتالية لجبهة الاستكبار.

واكد بان قدرات البلاد الدفاعية بلغت حدا بحيث لا يتجرأ اي عدو على التفكير بالعدوان على البلاد واضاف، ان العدو يدرك جيدا بانه عليه ان يتحمل اعنف رد لو قام بادنى تحرك ضد بلادنا.

فارس